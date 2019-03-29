Son Dakika Haberleri: Türk Dağcılar, Nahçıvan'da Tırmanış Yaptı

Türk Dağcılar, Nahçıvan'da Tırmanış Yaptı

44 dakika önce

İzmir merkezli dağcılık kulübü üyesi sporcular, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin sembollerinden sayılan 2 bin 420 metrelik Haça Dağı'na tırmandı.

Türk Dağcılar, Nahçıvan'da Tırmanış Yaptı, System.String[]
İzmir merkezli dağcılık kulübü üyesi sporcular, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin sembollerinden sayılan 2 bin 420 metrelik Haça Dağı'na tırmandı.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nden yapılan açıklamada, sporculardan oluşan heyetin Nahçıvan'a giderek Türkiye Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'ı ziyaret ettiği, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Servetler Bakanı Mayis Aliyev ve Bakan Yardımcısı Azer Memmedov ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında 13 Türk ve 8 Nahçıvanlı sporcunun Nahçıvan'ın sembollerinden sayılan Haça Dağı'na tırmanış yaptığı bildirildi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, Nahçıvan'ı 3'üncü kez ziyaret ettiklerini, önceki tırmanışları Hocalı Katliamı kurbanlarını anma etkinliği çerçevesinde yaptıklarını kaydetti.

Kozan, "Bu kez Nahçıvan'da Azeri soydaşlarımızla birlikte olmak ve Nevruz'u birlikte zirvede kutlamak için tırmanmak istedik. Nevruz Bayramını, tek millet iki devlet olarak zirvede kutlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

İzmir, Nevruz Bayramı, Nahçıvan, Spor
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