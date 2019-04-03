Son Dakika Haberleri: Türk Dalgıçlar Musul'da 2 Kişinin Cesedine Ulaştı

Türk Dalgıçlar Musul'da 2 Kişinin Cesedine Ulaştı

2 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri dalgıç ekibinin Musul'daki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cesedine ulaştığını bildirdi.

Türk Dalgıçlar Musul'da 2 Kişinin Cesedine Ulaştı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri dalgıç ekibinin Musul'daki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cesedine ulaştığını bildirdi.

Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde 21 Mart'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye giden 20 kişilik Türk dalgıç ekibinin çalışmaları  sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, dalgıç ekibinin 2 kişinin cesedine ulaşarak, yerel makamlara teslim ettiğini açıkladı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:12 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Musul, Güncel
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