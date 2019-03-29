Son Dakika Haberleri: Türk Dalgıçlar Musul'da Arama Kurtarma Faaliyetlerine Katılacak

Türk Dalgıçlar Musul'da Arama Kurtarma Faaliyetlerine Katılacak

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik birinci derece dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentindeki Feribot faciasında kaybolanların bulunması için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kara Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Irak'ın Erbil kentine ulaştı.

Türk Dalgıçlar Musul'da Arama Kurtarma Faaliyetlerine Katılacak, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik birinci derece dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentindeki Feribot faciasında kaybolanların bulunması için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kara Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla Irak'ın Erbil kentine ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay tarafından karşılanan dalgıçlar, kısa zaman içerisinde Musul'a hareket edecek.

Türk dalgıçlar, yaklaşık 80'nin üzerinde insanın kaybolduğu feribot faciası kapsamında Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyetlerine destek verecek.

Musul'daki Dicle Nehri üzerinde, geçen perşembe günü bir feribotun batması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Olayda kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:53 Kaynak: AA

Erbil, Musul, Güncel
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