Son Dakika Haberleri: Türk Dalgıçlar Musul'da Bir Çocuğun Cesedine Ulaştı

Türk Dalgıçlar Musul'da Bir Çocuğun Cesedine Ulaştı

1 saat önce

Türk dalgıç ekipleri tarafından Irak'ın Musul kentinde yaşanan feribot faciasında kaybolanları arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Dicle Nehri'nde bir çocuk cesedi bulundu.

Türk Dalgıçlar Musul'da Bir Çocuğun Cesedine Ulaştı, System.String[]
Türk dalgıç ekipleri tarafından Irak'ın Musul kentinde yaşanan feribot faciasında kaybolanları arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Dicle Nehri'nde bir çocuk cesedi bulundu.

AA muhabirinin Türk dalgıçlardan aldığı bilgiye göre, Irak İçişleri Bakanlığı ekipleriyle iş birliği halinde çalışan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik dalgıç ekibi ile İHH İnsani Yardım Vakfı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Musul'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Hamam el-Alil kasabasında 15 yaşındaki Türkmen kökenli bir çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Türk dalgıçların Musul'da Dicle Nehri'ndeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta bir feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarmıştı. Kaybolan 100'e yakın kişi için de bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:36 Kaynak: AA

Irak, Musul, Güncel
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