Son Dakika Haberleri: Türk dalgıçların misafiri Orfoz ve Napolyonlar oldu
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Türk dalgıçların misafiri Orfoz ve Napolyonlar oldu

1 saat önce

Dalış turizminin gözde merkezlerinden Kaş'ta dalış yapan bir grup dalgıcın sürpriz misafirleri Orfoz ve Napolyon balıkları oldu.

Türk dalgıçların misafiri Orfoz ve Napolyonlar oldu, System.String[]

Dalış turizminin gözde merkezlerinden Kaş'ta dalış yapan bir grup dalgıcın sürpriz misafirleri Orfoz ve Napolyon balıkları oldu. Dalış ekibi su altında horon teperek keyifli anlar yaşadı.


Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, dalış organizasyonlarıyla da önemli bir lokasyon haline geldi. Turistlerin çoğunluğu Kaş ilçesindeki su altı güzelliklerine ilgi gösteriyor. Kaş- Kalkan bölgesinde dalış yapan turistler farklı balık türlerini görmenin yanı sıra, caretta carettalar ile yüzme şansı bulabiliyor. Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktasında, su altı tutkunlarına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenleniyor. Günde yüzlerce dalış tutkununu ağırlayan bölgede balıklar da dalgıçlara alıştı.


Dalgıca Orfoz öpücüğü


Sadece yabancı turistlerin değil Türk dalış tutkunlarının da gözde noktalarından biri haline gelen Kaş'ta yine renkli görüntüler ortaya çıktı. Kaş açıklarında serbest dalış yapan bir grubun sürpriz balıklarla görüntüleri aksiyon kameralarına yansıdı. Meraklı gözlerle inceleyen sevimli balık, dalgıçlara keyifli anlar yaşattı. Orfoz ve Napolyon balıkları dalgıçlarla adeta oyun oynadı, kameralara poz verdi. Tombul balığın kendisini görüntüleyen dalgıca öper gibi yaklaşımı ise izleyenleri gülümsetti.


Dalgıçlar, dalışı su altında horon teperek sona erdirdi. - ANTALYA

Napolyon Bonapart, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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