Turk-Day'a Dr. Tahir Ateş'ten Destek
8 dakika önce
Turgutreis kültür ve dayanışma derneği (TURK-DAY) Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş'e teşekkür plaketi verildi.
Turgutreis
kültür ve dayanışma derneği (TURK-DAY) Cumhur İttifakı Bodrum
Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş
'e teşekkür plaketi verildi.
Bodrum"un Turgutreis mahallesinde kurulan Turgutreis kültür ve dayanışma derneği (TURK-DAY) Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş'in Akça
alandaki mitingine katıldı. TURK-DAY Başkanı Özgür Özdurmuş ve Başkan yardımcısı Aziz Akardere miting öncesinden Dr. Tahir Ateş'le bir araya geldi. Başkan Özdürmuş kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini Ateş'le baylaştı. Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ise sonuna kadar dernege destek olacağını sözünü verdi. 1 Nisan
'da Başkanlık koltuğuna oturduğunda Dernek ve kuruluşlara tam destek olacaklarını. Turgutreis mahallesini de çok önemsediklerini açıkladı.
Dernek Başkanı Özdurmuş ise Ateş'e teşekkür plaketi vererek Kuruluş amaçlarının en büyük nedeni Turgutreis'in sorunlarını çözmek amacı olduğunu açıkladı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:00 Kaynak: İHA
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