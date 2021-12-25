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Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı - Son Dakika

Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı

25.12.2021 10:49

Define kazısı yaptıkları anları paylaşan defineciler, kazma vurdukları ağaç karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Ağacın kanadığını gören defineciler, bu anları hemen kayda aldı. Ancak söz konusu kırmızılığın, ağacın reçinesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Türkiye'de jandarma ekiplerinin kaçak defineyle ilgili çalışmaları tam gaz sürerken, macera yaşamak isteyen şahıslar da çeşitli yerlerde kazı yapıyor. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan bir grup vatandaş, başlarına gelen ilginç olayı anlattı.

KAZI YAPARKEN KARŞILAŞTILAR

Kazı yapan defineciler, kafalarını kaldırdıklarında gördükleri manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ağaçtaki kırmızılığı takip eden defineciler, çizgi boyunca kırmızı renk olduğunu gördü.

AĞACIN REÇİNESİNDEN KAYNAKLI

Önce ağacın kanadığını düşünen defineciler, daha sonra sıvıya dokununca kan olmadığını fark etti. Çünkü söz konusu sıvı, ağaç reçinesiydi. Türkiye'de bazı bölgelerde bu tarz ağaçlarla karşılaşıldığı belirtildi. Sosyal medyada da konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

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Jandarma, Türkiye, Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı - Son Dakika
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