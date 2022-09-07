5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararlarında Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı. YAŞ kararlarına göre Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ndan boşalan Donanma Komutanlığı görevine Koramiral Kadir Yıldız atandı. Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız bugün göreve başladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret eden Koramiral Yıldız'ın ziyareti sonrası Vali Yavuz yaptığı paylaşımda, " Güney Deniz Saha Komutanlığı görevinden Donanma Komutanlığı görevine atanan Koramiral Kadir Yıldız Paşamızı Valiliğimizde ağırladık. Mavi Vatanımızın muhafızı olan Donanma Komutamızı yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türk Deniz Kuvvetleri, Kadir Yıldız, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı - Son Dakika

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