Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da - Son Dakika

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığının, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne iştirak ettiğini bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığının, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne iştirak ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde 9 Şubat-9 Mart tarihlerinde düzenlendiği hatırlatıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığının, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne iştirak ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, hidrografik ve oşinografik ölçümler başarıyla icra edilerek Antarktika Horseshoe Adası Lystad Körfezi'nde kurulan 'Türk Bilim Üssü'nün yaklaşma sularına ait deniz haritası ve oşinografik özellikleri çıkartılarak ülkemizin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gözlemci üye statüsünden danışman üye statüsüne geçme hedeflerine katkı sağlandı. SHOD Başkanlığı 2017'den bu yana Antartika Bilim Seferlerine iştirak ederek, bu önemli sürece aktif katkı sağlamaktadır."

Türk Deniz Kuvvetleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak

Son Dakika Haberleri
22:50 Fatih Terim'den korona virüsü açıklaması
22:50 Katar, koronavirüs önlemlerini artırdı
22:48 Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
22:43 SPOR Burak Yılmaz Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız
22:42 Almanya, Kovid-19 sebebiyle yarından itibaren 5 ülke sınırında kontrollere başlayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 22:55:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]