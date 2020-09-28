Türk denizaltısı, Antalya'dan ayrıldı - Son Dakika

ANTALYA Limanı'na 20 Eylül'de giriş yapan Türk denizaltısı, bugün limandan ayrılarak, açık denize doğru açıldı. Antalyalılar, Türk bayrağı dalgalandıran denizaltı personelini el sallayarak, uğurladı.

Antalya'ya 20 Eylül günü gelen Türk denizaltısı, 1 hafta süren ikmalin ardından limandan ayrıldı. Su üzerinde seyir halinde limandan çıkan denizaltının üzerinde askerler olduğu görüldü. Türk bayrağını denizaltıdaki direkte dalgalandırarak, ilerleyen personeli, Antalyalılar da el sallayıp, uğurladı. Açıkta demirleyen yük gemilerinin arasından ilerleyen denizaltının yanından geçen sürat tekneleri de personeli selamladı. Açık denize ilerleyen denizaltı, bir süre sonra gözden kayboldu.