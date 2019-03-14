Son Dakika Haberleri: Türk Denizaltısı Tcg Gür Arnavutluk'ta

Türk Denizaltısı Tcg Gür Arnavutluk'ta

1 saat önce

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG GÜR S-357" denizaltısı, Arnavutluk'un Dıraç Limanı'na demir attı.

Türk Denizaltısı Tcg Gür Arnavutluk'ta, System.String[]
Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG GÜR S-357" denizaltısı, Arnavutluk'un Dıraç Limanı'na demir attı.

Türk ve Arnavut bayrakları taşıyan "TCG GÜR S-357" denizaltısı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer'in yanı sıra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki askeri iş birliği planının uygulanması doğrultusunda ülkede bulunan TCG GÜR denizaltısı, önümüzdeki günlerde de kapılarını iki ülke kurum ve kuruluş temsilcileri için açacak.

Uzunluğu 62 metre ve ağırlığı yaklaşık bin 400 ton olan TCG GÜR denizaltısında 45 personel görev yapıyor.

TCG GÜR denizaltısı, 18 Mart'a kadar Dıraç Limanı'nda bulunacak.

Daha önce "TCG Sakarya" denizaltısı, "TCG Preveze" denizaltısı ve TCG Oruçreis (F-245) fırkateyni de Arnavutluk'u ziyaret etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Türkiye, Arnavutluk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat Şenol Güneş, 5 Bin 512 Gün Sonra Milli Takımın Başında Sahaya Çıkacak

Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:16:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Denizaltısı Tcg Gür Arnavutluk'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]