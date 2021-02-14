Türk denizci, Sevgililer Günü'nde kavuştuğu eşinin gözyaşlarını sildi - Son Dakika

Türk denizci, Sevgililer Günü'nde kavuştuğu eşinin gözyaşlarını sildi

Nijerya açıklarında kaçırılan ve 21 gün esir tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Halil Gülçür, Adana'da ailesine kavuştu

Zeynep Gülçür'ün ağlayan kocasının gözyaşlarını eliyle silmesi herkesi duygulandırdı

10 yaşındaki Beste Gülçür, "Çok mutluyum babamı zaten göremiyordum bir de kaçırdılar" diyerek gözyaşlarına boğulup babasına sarıldı

ADANA - Nijerya açıklarında, kaçırılan ve 21 gün esir tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Halil Gülçür, Adana'da ailesine kavuştu. Zeynep Gülçür'ün ağlayan kocasının gözyaşlarını eliyle silmesi herkesi duygulandırdı.

23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci 21 gün esir kaldıktan sonra kurtarıldı. Türk denizcilerden biri olan Halil Gülçür'de memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine gitmek için İstanbul'dan uçakla Adana Havalimanına geldi. Gülçür'ü, eşi Zeynep çocukları Berke ve Beste Gülçür karşıladı. Zeynep Gülçür, yolcu bekleme salonunda eşinin boynuna sarılıp hasret giderdi. Daha sonra oğlu Berke ve kızı Beste de babalarına sarılıp hasret giderdi. Baba Gülçür, çok mutlu olduğunu kaçırılmada önce 6 aydır da ailesini görmediğini bu nedenle çok zor olduğunu söyledi.

"Doğum günümde kurtuldu, Sevgiiler Gününde kavuştum"

Eşine sarılıp gözyaşlarına boğulan, kocası da ağlayınca elleriyle onun gözyaşlarına silen Zeynep Gülçür, "Kaçırılınca çok korktuk ancak kurtulduğu için çok mutluyum. Eşimin kurtulma haberini doğum günümde aldım, Sevgililer Gününde de onunla olan hasretim bitti yanımıza geldi. Bu nedenle çok mutluyum yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kızı Beste Gülçür ise babasını çok az gördüğünü anlatarak, "Babam geldiği için çok mutluyum. Ben zaten babam dışarıda çalıştığı için onu çok göremiyordum. Kaçırılınca da çok üzüldüm. Geldiği için çok sevinçliyim" diyerek ağlayıp babasına sarıldı. Beste Gülçür, babasına sarılıp onu bir an olsun bırakmadı. Gülçür ailesi Türk Bayrağı asılı otomobil ile memleketlerini gitti.