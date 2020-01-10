Türk Dermatoloji Derneği AVM'lerde uyuz bulaştığı iddialarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türk Dermatoloji Derneği AVM'lerde uyuz bulaştığı iddialarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türk Dermatoloji Derneği AVM'lerde uyuz bulaştığı iddialarını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, alışveriş merkezlerinde kıyafet denenirken uyuz bulaştığı iddialarına ilişkin, 'Alışveriş merkezlerine gitmeyin, kıyafet denemeyin' uyarısı yapmanın çok ileri bir tedbir olduğunu, böyle bir şeye gerek bulunmadığını söyledi.

Türk Dermatoloji Derneği AVM'lerde uyuz bulaştığı iddialarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, alışveriş merkezlerinde kıyafet denenirken uyuz bulaştığı iddialarına ilişkin, 'Alışveriş merkezlerine gitmeyin, kıyafet denemeyin' uyarısı yapmanın çok ileri bir tedbir olduğunu, böyle bir şeye gerek bulunmadığını söyledi.

Çalıkoğlu, dernek üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Türkiye'nin farklı yerlerinde uyuz vakalarında artış yaşandığını ancak olayı salgın olarak değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi.

Alışveriş merkezlerinde kıyafet denemesi sırasında uyuz bulaştığı iddialarına değinen Çalıkoğlu, "Alışveriş merkezlerine gitmeyin, kıyafet denemeyin uyarısı yapmak çok ileri bir tedbirdir. Böyle bir şeye asla gerek yok." dedi.

Uyuz vakalarında asıl sorunun tedavinin düzgün yapılmaması olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, uyuzun düzgün tedaviyle önlenebileceğini belirtti.

"Uyuzda toplu bir tedavi gerekiyor"

Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Bayramgürler de uyuzun bulaşıcı olduğunu ve bunun da yakın deri temasıyla gerçekleştiğini aktararak, şunları söyledi.

"Uyuz, bir parazit tarafından oluşturuluyor. Bu parazit aslında insan vücudunda yaşıyor. Vücut dışında elbiselerde ya da dış ortamda yaşaması çok zor. Kıyafetlerle ya da dış ortamdaki yerlerden insanlara bulaşması çok olası değildir. Toplumda salgına yol açabileceğini söylemek mümkün değil."

Uyuz vakalarında tüm aile bireylerinin tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çeken Bayramgürler, "Eğer bir evde ya da toplu yaşanan bir yerde uyuz tespit edildiyse ortamda bulunanların tedavi edilmesi gerekir. Bir insana uyuz bulaştıktan sonra her hastalıkta olduğu gibi uyuzun da kuluçka evresi var. Bu yaklaşık bir buçuk aya kadar uzayabiliyor. Uyuzda toplu bir tedavi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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