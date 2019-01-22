Son Dakika Haberleri: Türk Derneği Almanya'ya 'Müzik Köyü' Kuruyor

Türk Derneği Almanya'ya 'Müzik Köyü' Kuruyor

48 dakika önce

MUĞLA Fethiye'de faaliyet gösteren Müzik Köyü, 4 yıldır düzenlediği atölye, seminer ve konserleri Giessen yakınlarındaki Bad Endbach kasabasına taşıyor.

Türk Derneği Almanya'ya 'Müzik Köyü' Kuruyor, System.String[]
MUĞLA Fethiye'de faaliyet gösteren Müzik Köyü, 4 yıldır düzenlediği atölye, seminer ve konserleri Giessen yakınlarındaki Bad Endbach kasabasına taşıyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş müzik geleneklerini yeniden gün yüzüne çıkardığı gibi dünyanın da farklı yerlerinden geleneksel müzikleri, müzisyenleri ve müzikseverleri de bir araya getiren Müzik Köyü, çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Müzik Köyü, 31 Mayıs ile 5 Haziran 2019 tarihleri arasında 'Music Village Bad Endbach' projesiyle Almanya'da müzikseverlerle buluşacak.

MÜZİSYEN OLMA ŞARTI YOK

Sanatçılar Mikail Aslan, Dertli Divani, Theodora Athanassiou, Kemal Dinç, Slyvain Barou, Mehmet Günay Eser, Ahmet Tirgil ve Özgü Bulut'un da katılacağı projede farklı alanlarda atölye, seminer, söyleşi ve konserler yer alacak. Programa katılım için müzisyen olma şartı aramayan Müzik Köyü, müziği ve doğayı seven, her yaştan ve meslekten müzikseverleri atölyelerine davet ediyor.

Detaylı bilgi ve katılım kaydı için: www.muzikkoyu.net E-mail: muzikkoyu@gmail.com
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:15 

Fethiye, Almanya, Güncel
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