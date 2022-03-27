Türk dernekten Gazzeli ailelerin küçük çaplı projelerine destek - Son Dakika
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Türk dernekten Gazzeli ailelerin küçük çaplı projelerine destek

27.03.2022 15:44
Türk dernekten Gazzeli ailelerin küçük çaplı projelerine destek

Türkiye'deki Gazze Destek Derneği, Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere finansal destek sağlamak için hükümete bağlı Gençlik ve Kültür Heyeti ile mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye'deki Gazze Destek Derneği, Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere finansal destek sağlamak için hükümete bağlı Gençlik ve Kültür Heyeti ile mutabakat zaptı imzaladı.

Gazze Destek Derneği Temsilcisi Hani Sureyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mutabakat zaptının İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli ailelere küçük çaplı işletmeler kurabilmeleri için faizsiz kredi verilmesini içerdiğini söyledi.

Sureyya, projenin bugün başlayan ilk aşamasında verilecek desteğin yaklaşık 25 bin dolar olduğunu, ramazan ayından sonraki ikinci aşamada da yine 25 bin dolar destek sağlanacağını ifade etti.

Derneğin Gazze'de daha önce yaptığı çalışmalara da işaret eden Sureyya, 2020'de evlenmek isteyen gençlere destek için 50 bin dolar değerinde bir proje başlatıldığını, 2019'da da faizsiz kredi içeren başka bir projenin daha hayata geçirildiğini anımsattı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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gençlik, Türkiye, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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