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Türk devi, şirketini sattı

9 saat önce

Gama, Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy'deki yüzde 40'lık payını Prag merkezli EGH Group'a devrediyor.

Türk devi, şirketini sattı, System.String[]

Gama, Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy'deki yüzde 40'lık payını Prag merkezli EGH Group'a devrediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:24 
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