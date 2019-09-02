Türk devi, şirketini sattı
9 saat önce
Gama, Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy'deki yüzde 40'lık payını Prag merkezli EGH Group'a devrediyor.
Gama, Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy'deki yüzde 40'lık payını Prag merkezli EGH Group'a devrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:24
Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman Kamuya yaklaşık 15 bin personel alınacak Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi