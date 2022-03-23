Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Özbekistan'da - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Özbekistan'da

23.03.2022 17:24
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Özbekistan'da

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da bir dizi temaslarda bulundu.

Yıldırım, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Sardor Umrzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Narov ile ayrı ayrı görüştü.

Yıldırım, Narbayeva'ya ata topraklarında, kardeş Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbekistan'a en son 2018'de Meclis Başkanı sıfatıyla gelmesinden bu yana geçen zaman içerisinde ülkedeki muazzam değişikliğin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu reformcu ve atılımcı anlayışın, meyvelerini verdiğini kaydeden Yıldırım, iki ülke cumhurbaşkanlarının ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çabalarının, iki ülkenin refahı için büyük fırsatlar sağladığını aktardı.

TDT içinde nüfus olarak Türkiye'den sonra ikinci büyük üye ülkenin Özbekistan olduğunu anımsatan Yıldırım, "35 milyonu aşan nüfusu, özellikle genç nüfus oranının Türkiye gibi yüksek olması, esasında gelecek için, bölge için, teşkilat için büyük bir umut verici." dedi.

Narbayeva, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde gelişmekte olduğunu, Türk heyetlerinin ülkeye sık sık ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydetti. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin TDT kapsamında da hızla gelişmekte olduğunu belirten Narbayeva, Aksakallar Konseyi'nin de bu iş birliğinin geliştirilmesinde önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Ülkedeki temasları kapsamında Umrzakov ile görüşen Yıldırım, ata yurdunda kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek gösterdikleri ilgiden dolayı Özbek tarafına teşekkür etti.

Umrzakov da Özbekistan'da saygı duyulan bir isim olan, Türkiye'nin önemli devlet adamlarından Binali Yıldırım'ın Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirterek bundan dolayı teşekkür etti.

Yıldırım ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Narov ile bir araya gelerek, Özbekistan'ın Türkiye ve TDT kapsamındaki ilişkilerini ele aldı.

Özbekistan'da 11 Kasım'da TDT Zirvesi yapılacak

Yıldırım, görüşmelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, ata yurdu olan dost ve kardeş Özbekistan'da yoğun bir temaslarının olduğunu, yarın da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edileceğini belirtti.

Özbekistan'da 11 Kasım'da TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını kaydeden Yıldırım, TDT dönem başkanlığının bu zirve ile Özbekistan'a geçeceğini ifade etti.

Yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek olan Yıldırım, ayrıca Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılacak.

YORUMLAR
500
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, DIMDEX 2022 fuarını değerlendirdi Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, DIMDEX 2022 fuarını değerlendirdi Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Özbekistan'da - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Özbekistan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement