Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Özbekistan'da - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da bir dizi temaslarda bulundu.

Yıldırım, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Sardor Umrzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Narov ile ayrı ayrı görüştü.

Yıldırım, Narbayeva'ya ata topraklarında, kardeş Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbekistan'a en son 2018'de Meclis Başkanı sıfatıyla gelmesinden bu yana geçen zaman içerisinde ülkedeki muazzam değişikliğin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu reformcu ve atılımcı anlayışın, meyvelerini verdiğini kaydeden Yıldırım, iki ülke cumhurbaşkanlarının ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çabalarının, iki ülkenin refahı için büyük fırsatlar sağladığını aktardı.

TDT içinde nüfus olarak Türkiye'den sonra ikinci büyük üye ülkenin Özbekistan olduğunu anımsatan Yıldırım, "35 milyonu aşan nüfusu, özellikle genç nüfus oranının Türkiye gibi yüksek olması, esasında gelecek için, bölge için, teşkilat için büyük bir umut verici." dedi.

Narbayeva, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde gelişmekte olduğunu, Türk heyetlerinin ülkeye sık sık ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydetti. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin TDT kapsamında da hızla gelişmekte olduğunu belirten Narbayeva, Aksakallar Konseyi'nin de bu iş birliğinin geliştirilmesinde önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Ülkedeki temasları kapsamında Umrzakov ile görüşen Yıldırım, ata yurdunda kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek gösterdikleri ilgiden dolayı Özbek tarafına teşekkür etti.

Umrzakov da Özbekistan'da saygı duyulan bir isim olan, Türkiye'nin önemli devlet adamlarından Binali Yıldırım'ın Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirterek bundan dolayı teşekkür etti.

Yıldırım ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Narov ile bir araya gelerek, Özbekistan'ın Türkiye ve TDT kapsamındaki ilişkilerini ele aldı.

Özbekistan'da 11 Kasım'da TDT Zirvesi yapılacak

Yıldırım, görüşmelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, ata yurdu olan dost ve kardeş Özbekistan'da yoğun bir temaslarının olduğunu, yarın da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edileceğini belirtti.

Özbekistan'da 11 Kasım'da TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını kaydeden Yıldırım, TDT dönem başkanlığının bu zirve ile Özbekistan'a geçeceğini ifade etti.

Yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek olan Yıldırım, ayrıca Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılacak.