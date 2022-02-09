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TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLARI BİNALI YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI - Son Dakika

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLARI BİNALI YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI

09.02.2022 11:17

TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. kez toplandı.

TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. kez toplandı. İstanbul'da düzenlenen toplantıya 5 Türk Devleti'nden temsilci katıldı.

İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları, Beşiktaş'taki bir otelde toplandı. Azerbaycan, Kazakistan ,Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den katılım sağlandı. Toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'dan Hasan Hasanov, Kazakistan'dan İkram Adyrbe, Kırgızistan'dan Medetkhan Sehrimkulov, Özbekistan'dan Bakhtiyor Sayfullayev katıldı. Binali Yıldırım ilk kez Aksakallar Konseyi'ne başkanlık etti. Açılış konuşmasını Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev gerçekleştirdi. Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından toplantı başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda Türk Devletleri'nin, ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki ilişkileri gibi konular ele alınacak.

"AKSAKALLAR KONSEYİ'NİN SORUMLULUĞU ARTMAKTADIR"

Binali Yıldırım "Bildiğiniz üzere kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen 8'inci Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde devlet başkanlarımız önemli tarihi kararlar aldılar. Bunlardan bir tanesi de Aksakallar Konseyi ile ilgiliydi. Alınan kararla birlikte Aksakallar Konseyi'ni yönetmeliği yenilendi ve yapısı güçlendirildi. Ümit ediyorum Aksakallar Konseyi yeni yapısıyla önümüzde ciddi projelerde daha fazla katkı sağlayacak, yön gösterici rol oynayacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı günden güne büyüyor ve güçleniyor. Üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Gerek bölgede gerek dünyada daha önemli bir organizasyon haline geliyor. Bu gelişme içerisinde Aksakallar Konseyi'nin de sorumluluğu artmaktadır. Biz Aksakallar olarak alacağınız kararlarda, yapacağımız tavsiyelerde, gerçekleştireceğimiz çalışmalarla teşkilatımızın yükselmesine çalışmalarına önemli katkı sağlamayı düşünüyoruz. Devlet başkanlarının belirledikleri istikamet doğrultusunda Türk dünyasının, Türk devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda katkı sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Bugünkü toplantımız bu amaca yönelik bir başlangıçtır. 8'inci İstanbul zirvesinde 2040 vizyonu kabul edildi. 2040 vizyonunun içerisinde de beş yıllık iş planı ve stratejik planlar var. Tabiatıyla beş yıllık bu plan içerisinde yer alan eylemlerin bir eşgüdüm içerisinde tek tek ele alınması, bu konuda çeşitli etkinlikler yapılması raporlar hazırlanması ve üye ülkeler arasındaki entegrasyonun uyumu gerek ticaret ve ekonomik konular, ulaşım ve iletişim altyapı konuları gerekse kültürel ve diğer konularda geliştirilmesi temel amacımız içerisinde yer alacaktır" dedi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLARI BİNALI YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLARI BİNALI YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLARI BİNALI YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLARI BİNALI YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI

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Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLARI BİNALI YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLARI BİNALI YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI - Son Dakika
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