Türk Devletleri Teşkilatı dış politika uzmanları, Özbekistan'da toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye ve Gözlemci Ülkeler Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri 8. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Stratejik ve Bölgeler Arası Araştırmalar Enstitüsünün ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Macaristan Dış İlişkiler ve Ticaret Enstitüsünden 60'tan fazla uzman katıldı.

Toplantının konusu, "TDT alanı: Ticari ve ekonomik iş birliği ile ulaştırma ve lojistik bağlantılarının geliştirilmesi beklentileri" şeklinde belirlendi.

Özbekistan Stratejik ve Bölgeler Arası Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Eldar Aripov, açılış konuşmasında, Özbekistan'da ilk defa yapılan toplantının gelecek ay Semerkant'ta gerçekleştirilecek TDT Zirvesi öncesi düzenlendiğini söyledi.

Toplantının teşkilata üye ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Aripov, bugün Türk dilinde konuşan ülkeler arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda geliştiğine işaret etti.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov da toplantının örgüte üye ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Özbekistan'ın dış politikasında Türkçe konuşan kardeş ülkelerle ikili ve çok taraflı iş birliğinin öncelikli konulardan olduğunu kaydederek, bu çerçevede Özbekistan'ın Ekim 2019'da Türk Konseyi'ne üye olmasının doğal ve tarihi sürecin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Günümüzde Orta Asya ve Türk devletlerinin önemi oldukça arttı"

Konferansa katılan Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, konferansla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

TDT'nin stratejik düşünme kabiliyetini oldukça geliştiren bir örgüte dönüştüğünü vurgulayan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Günümüzde çok önemli sınamalardan geçiyoruz. Sadece Orta Asya veya Kafkaslar bölgesi olarak değil, dünya genelinde savaşların, gıda kıtlığı ve sorununun yaşandığı, lojistik kopmaların meydana geldiği, ulaştırma ve enerji alanlarında ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı bir dönemde Orta Asya ve Türk devletlerinin öneminin oldukça arttığına inanıyorum."

Ulutaş, dünya jeopolitiğinin merkezi noktalarından birisi olmaya doğru giden bu bölgenin kalbinde yer alan söz konusu ülkelerin bir araya gelmesinin sadece bölge değil, global ölçekte de çok ciddi etkileri olacağını belirtti.

Toplantının ardından TDT üye ülkeleri analiz merkezleri arasında "iş birliği memorandumu" imzalandı.