TDT'nin gündeminde bulunan öncelikli konuların yanı sıra 11 Kasım 2022'de Semerkant'ta düzenlenecek TDT Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağı toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile TDT üyeleri Azerbaycan , Kazakistan , Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan 'dan Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey temsilciler katılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkmenistan, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı yarın gerçekleştirilecek - Son Dakika

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