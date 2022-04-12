Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'den Diyanet'e ziyaret - Son Dakika
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Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'den Diyanet'e ziyaret

12.04.2022 17:55

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatının güzel çalışmalara imza attığını ifade ederek, teşkilatın birliğe, beraberliğe katkı sağladığını söyledi. Başkan Erbaş, Teşkilata üye ülkeler arasında birçok alanda olduğu gibi din eğitimi ve din hizmetleri noktasında da yapılacak iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlarımızın başlatmış olduğu Türk Devletleri Teşkilatı Konseyi içerisinde bizim de alan olarak mutlaka katkı sağlamamız lazım. Mesela din eğitimini birlikte nasıl yapabiliriz, tecrübelerimizden nasıl istifade edebiliriz" dedi.

"Hep birlikte en iyisini yapmaya gayret etmeliyiz"

Din hizmetlerinin sahih dini bilgiyle sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında birlikte çalışmanın gerekliliğine değinen Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Hep birlikte eğer en iyisini, en doğrusunu yapmaya gayret edersek hepimiz kazanırız. Din hizmetlerinin sağlıklı yapılabilmesi için biz zaman zaman Türki Cumhuriyetlere hocalarımızı gönderiyoruz, imamlarımızı görevlendiriyoruz. Ama sadece bizim gönderdiğimiz imamlarla yetinmeyip oradaki imamlarımızı daha iyi yetiştirme noktasında bir plan, proje yaparsak çok daha güzel olur. Doğru dini bilgiyi almış ve doğru dini bilgiyle hurafelerden, şiddetten, aşırılıklardan uzak bir din hizmeti hem bize faydalı hem size hem bütün ülkelerimize faydalı olur. Bunun için gayret edeceğiz inşallah."

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise Başkan Erbaş'a kabulünden dolayı teşekkür ederek, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Din eğitimi, din hizmetleri noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesine değinen Amreyev, Teşkilata üye ülkeler arasındaki Diyanet İşleri, Dini İdare Başkanları arasında tesis edilecek iş birliğinin öneminden bahsetti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'den Diyanet'e ziyaret
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'den Diyanet'e ziyaret
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'den Diyanet'e ziyaret

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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