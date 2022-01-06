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Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'a desteğe hazır olduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'a desteğe hazır olduğunu açıkladı Açıklaması

06.01.2022 11:57
Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'a desteğe hazır olduğunu açıkladı Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması yaptı.

Teşkilattan yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan'daki son olaylar ışığında, Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz." denildi.

Kazak halkının sağduyusu ve normale dönme arzusuna güvenlerini vurgulayan teşkilat üye ülkeleri, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı da yer aldı.

Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.

Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.

Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.

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Kazakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'a desteğe hazır olduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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