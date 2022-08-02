Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldı

02.08.2022 11:25
Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinin üst düzey yetkililerin katılımıyla Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinin üst düzey yetkililerin katılımıyla Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin beşeri sermayesini geliştirmeye ve insan kaynağı alanında vizyoner politikalar ortaya koymaya devam eden Ofisin, uluslararası iş birlikleri ile de Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderliğine katkı sunduğu belirtildi.

Bu kapsamda Ofisin öneri ve girişimleriyle Türk Devletleri Teşkilatı iş birliği alanlarına insan kaynaklarının da eklendiği bildirilen açıklamada, "İnsan kaynakları yönetimi alanında güncel uygulamalar, karşılaşılan zorluklar, çözüm önerileri ve iş birliği fırsatlarının ele alınması amacıyla 27-29 Temmuz'da İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinin üst düzey yetkililerin katılımıyla Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Türk dünyasına insan kaynakları alanında ortak bir vizyon kazandırılacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ofis Başkanı Salim Atay ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdad Amreyev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'nden temsilciler katıldı.

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurt Dışı Türkler Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfından temsilcilerin de katıldığı toplantıda, ilk kez bir araya gelen taraflar, insan kaynakları yönetimi alanında Türk dünyasına ortak bir vizyon çizmek için istişarelerde bulundu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince geliştirilen ve kamuda yaygınlaştırılan insan kaynakları yönetimi çerçevesinde eğitim ve geliştirme, yetenek geliştirme, insan kaynakları uygulamalarını değerleme yöntemleri, bilgi teknolojileri ve dijital çözümler katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, iyi uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen "Uluslararası İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı" da toplantıda gündeme getirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, program kapsamında eğitim alacak öğrenciler için YTB tarafından burs fırsatları sunulacağını toplantıda ilk kez duyurdu.

İnsan kaynakları alanında da daha güçlü bir Türk dünyası

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin girişimleri sonucunda Teşkilatın iş birliği alanlarına insan kaynakları başlığının eklenmesi ile bu alanda da daha güçlü ve aynı vizyona sahip bir Türk dünyasına katkı sunulacak.

İnsan kaynakları alanında somut sonuçlar almak hedefiyle gerçekleştirilen toplantı sonucunda, taraflar ortak fayda üretmek üzere ortaklaşa uygulanabilecek ve gelecekteki iş birliğinin çerçevesini belirleyen bir mutabakat zaptı imzalanması, iş birliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak tematik çalışma gruplarının oluşturulması, genç liderlere yönelik eğitim programının hazırlanması ve uygulanması, deneyim ve tecrübe

paylaşımının güncel uygulamalarla birlikte devam etmesi konularında mutabık kaldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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