'Türk Devletleri Teşkilatı uzun vadede AB gibi bir örgütlenmeye evrilebilir'

Türk Devletleri Teşkilatı Çalıştayı 1'inci Toplantısı Beykent Üniversitesi'nde Diplomasi Vakfı ortaklığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Diplomasi Vakfı Direktörü Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, "Türk Devletleri Teşkilatı uzun vadede Avrupa Birliği (AB) gibi bir örgütlenmeye evrilebilir. Bu ise siyasal insiyatifin yanında kültürel, ekonomik ve akademik bir zeminde de inisiyatif almayı gerektiriyor" dedi.

Beykent Üniversitesi tarafından organize edilen ve Türk devletlerinden birçok öğrencinin katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Çalıştayı 1'inci Toplantısı Hadımköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşmacı olarak Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Diplomasi Vakfı Direktörü Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Araştırmacı Yazar Selimhan Yeniacun yer aldı.

"TÜRK DÜNYASININ BİR MİNYATÜRÜ"

Toplantıda "Türk Dünyasında Eğitim İş birliği ve Manas Üniversitesi Örneği" başlığında bir konuşma yapan Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Manas Üniversitesi Türk dünyasının bir minyatürü ve 26'ncı yılında. Türkçe ve Kırgızca eğitim veriyoruz. Türk dünyasına ve dünyaya açık bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI

Müfredatlarına "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" adı altında bir ders koyduklarının altını çizen Prof. Ceylan, "Şu anda 9 ülkede 89 üniversitede aktif olarak bu ders veriliyor. 7 bin öğrenci şu an bu dersi alıyor. Aynı zamanda Erasmus+ Değişim Programı gibi Orhun Değişim Programı'na başladık. Değişim programı Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı tüm devletleri yakın zamanda kapsayacak" ifadelerini kullandı.

"SANAYİ YATIRIMLARI TÜRK DEVLETLERİNE YAPILMADI"

"Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye" başlıklı konuşmasıyla öğrencilerle bir araya gelen Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, "Sovyetler Birliği döneminde sanayi yatırımları özellikle Türk devletlerine yapılmadı. Çöküşle birlikte de Türk Devletleri Rusya'ya ekonomik anlamda mahküm oldu. Sermayeleri olmadığından da sanayileşmeleri çok zor oldu. Enerji kaynakları olan ülkeler ise sanayileşme için gereken sermayeye ulaştılar ama Özbekistan ve Kırgızistan'da ekonomik sorunlar devam ediyor. Uzun vadede Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi bir örgütlenmeye evrilebilir. Bu ise siyasal insiyatifin yanında kültürel, ekonomik ve akademik bir zeminde de inisiyatif almayı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Hasan Osman Çelik'in katılımıyla gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Çalıştayı 1'inci Toplantısı'nda, Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, Medya ve İletişim Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Asuman Kutlu, Öğrenci Dekanı Serhat Butur, Uluslararası Öğrenci Ofis Müdürü Aybala Yavuzarslan, Uluslararası İlişkiler Bölümü Arş. Gör. Aykut Karakuş, Beykent Üniversitesi Basın Danışmanı Saygı Ünlü, üniversitenin Türk Devletlerinden gelen öğrencileri ile Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri yer aldı.