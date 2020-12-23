Türk deyimlerin İngilizce karşılığı bu koleksiyonda - Son Dakika

Giyim perakende şirketi Boyner'in özel markalarından Fabrika, hem şık hem eğlenceli bir kapsül koleksiyon için sevilen sosyal medya sayfası "Turkish Dictionary" ile bir araya geldiğini açıkladı. Turkish Dictionary'nin içerikleri, Fabrika'nın yeni kapsül koleksiyonunda yerini alacak.

Boyner, özel koleksiyon sayısını artırmaya devam ettiğini duyurdu. Instagram'da bir fenomen haline gelen Turkish Dictionary'nin içerikleriyle hazırladığı "Turkish Dictionary x Fabrika" kapsül koleksiyonu müşterilerin beğenisine sunuldu.

"TÜRKÇE DEYİMLERİN EĞLENCELİ HALLERİ BU KOLEKSİYONDA"

Boyner tarafından yapılan yazılı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Türkçe deyimlerin eğlenceli çevirilerinin yer aldığı Turkish Dictionary x Fabrika Koleksiyonu'nda, kadın ve erkekler için sweatshirt, t-shirt, çorap, boxer, şapka ve bere gibi ürünler dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan aksesuar ürünlerinden kupa, yastık kılıfı ve saat gibi ürünlerde de Turkish Dictionary'in eğlenceli mesajları bulunuyor. Hem mesajları hem de tasarımları ile büyük beğeniyle karşılanan Turkish Dictionary x Fabrika Koleksiyonu, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki seçili 20 Boyner mağazası ve boyner.com.tr'de özgün ve hikayesi olan tasarımlar arayışında olanlarla buluşuyor."