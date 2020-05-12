Türk Dil Bayramı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Türk dilinin ortak bir vatan, ortak bir tarih ve milleti millet yapan kültürün gelecek nesillere aktarabilecek en önemli unsuru olduğunu belirtti.

Türkçe'nin dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden olduğunu aktaran Bilgin, 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 743. yıl dönümünün idrak edildiğini kaydetti.

Milli değerlerin korunmasında, nesilden nesle aktarılmasında en etkili araçlardan biri olan Türkçe'nin, hiç kuşkusuz en önemli kültürel miras olduğunu bildiren Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzde Türkçe'nin eğitim ve öğretimini belirleyecek bütün kurumlar ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, dilimizin yabancı sözcüklerden arınması ve kullanılmaması hususunda büyük bir dikkat ve sorumluluk içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı kelimelerle istila halinde olan dilimizi korumak her bir vatandaşın asli görevi olmalıdır. Dilimize, örfümüze, geleneğimize, Türkçemize sahip çıkmak vatan davasına sahip çıkmaktır.

Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, güzel Türkçemizin gelişmesine ve doğru kullanımına katkısı olan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi iletiyor, dilimizin, devletimiz ve milletimizle birlikte ilelebet baki kalmasını temenni ediyorum."