Türk Dil Bayramı'nda iki yıldır Kovid-19 sessizliği - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 744 yıl önce ünlü Türk Dil Fermanı'nı yayımlayıp Türkçe'yi resmi dil ilan etmesiyle Karaman'da kutlanmaya başlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessiz kutlanıyor.

Türkçe'nin unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı dönem, Karamanoğulları Beyliği hükümdarı Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de yayımladığı bir fermanla Türkçe resmiyet ve itibar kazanmış, Mehmet Bey'in "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya." ifadelerini kullandığı bu fermanla 13 Mayıs, Karaman'da çeşitli etkinliklerle Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştı.

Salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sessiz kutlanan Türk Dil Bayramı'na ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kovid-19 nedeniyle geleneksel etkinliklerin, törenlerin bu yıl yapılamayacağını bildirdi.

Türk Dil Bayramı kapsamında halka açık etkinlikler yerine halk sağlığını korumak için yarın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak kutlama yapacaklarını dile getiren Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladığını anımsatarak, bu kapsamda Türk Dil Bayramı'nın da önemli olduğunu vurguladı.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'nin içinde bulunduğu zor durumu gördüğünü ve Türkçe'yi resmi dil olarak ilan ettiğini dile getiren Işık, "Türkçe'yi en yalın ve anlaşılır şekilde kullanan, barış, sevgi ve dostluk üzerine şiirler yazan Yunus Emre de o dönemlerde yaşamış insanları aydınlatmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey de Yunus Emre de Karamanlıdır. O yüzden 2021, Karaman yılıdır." diye konuştu.

Karaman'ın yarım asırdan fazla süredir yapılan etkinliklerle Karamanoğlu Mehmet Bey'in ve Yunus Emre'nin düşüncelerini gelecek kuşaklara aktardığını ifade eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dil olmadan kültür gelişmiyor. Dilini koruyamayan ülkeler her zaman geri kalmaya mahkumdur. Bu yüzden dilimize yabancı dillerden gelebilecek her türlü saldırıya karşı kendimizi korumak zorundayız. Bugün bir dünya dili olan Türkçemiz bizim en büyük mirasımızdır. İlimizde de bu yönde çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yabancı dille yazılmış olan pankartları iş yerlerinin ilanlarını ve iş yeri adlarını tek tek değiştirmek için büyük çaba göstermekteyiz. Kutlamalarımız bu yıl sessiz olacak. Yıl içerisinde uzaktan konferanslar, paneller düzenlenecek. Belediyemiz tarafından araçlar giydirildi. Kentin önemli noktalarında panoların Türkçe ve Yunus Emre'ye ilişkin sloganlarla donatılması çalışmaları var."

Işık, "Mutluyuz, iki bayramı beraber kutlayacağız. Üzüntülüyüz ikisini de sessiz kutlayacağız. Bir kapanma sürecinden geçiyoruz. Ne yazık ki ilimizdeki vaka sayılarındaki azalış istediğimiz ölçüde değil. Özellikle bayram sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyalım. Bayramı evimizde geçirelim." dedi.