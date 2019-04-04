Son Dakika Haberleri: Türk Dil Kurumu Yayınları Erciyes Üniversitesinde

Türk Dil Kurumu Yayınları Erciyes Üniversitesinde

1 saat önce

Türk Dil Kurumu yayınları, kitap satış aracıyla 02-04 Nisan tarihlerinde Kayseri'deki Erciyes Üniversitesinde öğrenciler ve kitapseverlerle buluşuyor.

Türk Dil Kurumu Yayınları Erciyes Üniversitesinde, System.String[]
Türk Dil Kurumu yayınları, kitap satış aracıyla 02-04 Nisan tarihlerinde Kayseri'deki Erciyes Üniversitesinde öğrenciler ve kitapseverlerle buluşuyor.

Türk Dil Kurumu yayınlarının yüzde 50 indirimle satışa sunulduğu kitap satış aracında sözlükler, araştırma inceleme yayınları ve süreli yayınlardan oluşan geniş yelpazede eserler bulunuyor. Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucularla buluşmaya devam edecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:04 Kaynak: İHA

Kayseri, Erciyes, Türk Dil Kurumu, Güncel
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