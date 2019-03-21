Son Dakika Haberleri: Türk Dil Kurumu Yayınları, Sakarya Üniversitesinde

Türk Dil Kurumu Yayınları, Sakarya Üniversitesinde

1 saat önce

Türk Dil Kurumu yayınları yeni kitap satış aracıyla 20-22 Mart 2019'da, Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşuyor.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Sakarya Üniversitesinde, System.String[]
Türk Dil Kurumu yayınları yeni kitap satış aracıyla 20- 22 Mart 2019'da, Sakarya Üniversitesinde öğrencilerle buluşuyor. Yayınların yüzde 50 indirimle satışa sunulduğu kitap satış aracında, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış çeşitli sahalara ait sözlükler, araştırma inceleme kitapları ve dil bilgisinin farklı sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanmış eserler yer alıyor.

Türk Dil Kurumu kitap satış aracı farklı şehirlerimizdeki üniversitelerde, okuyucularla buluşmaya devam edecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

22 Mart, Sakarya, Türk Dil Kurumu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:47:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Dil Kurumu Yayınları, Sakarya Üniversitesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]