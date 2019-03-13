Son Dakika Haberleri: Türk Dili Konuşan Ülkeler Ekonomik İş Birliğini Aktifleştirmeli"

Türk Dili Konuşan Ülkeler Ekonomik İş Birliğini Aktifleştirmeli"

51 dakika önce

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Türk dili konuşan ülkelerin ekonomik iş birliği gündeminin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaları aktifleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Ekonomik İş Birliğini Aktifleştirmeli
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Türk dili konuşan ülkelerin ekonomik iş birliği gündeminin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaları aktifleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mamin, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.


Görüşmede, Türk dili konuşan ülkelerin ekonomi, yatırım, ulaştırma, lojistik alanlarında iş birliğinin yanı sıra ortak firmaların kurulması, Türk Konseyi ülkelerinin rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması konuları ele alındı.


Mamin, konuşmasında, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında makina üretimi, turizm, tarım, hafif sanayi ve diğer alanlarda büyük iş birliği potansiyeli olduğunu belirterek, "Türk dili konuşan ülkeler ekonomik iş birliği gündeminin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaları aktifleştirmeli." ifadesini kullandı.


Amreyev de pazartesi günü Astana'da düzenlenen Türk Konseyi gümrük idareleri toplantısı hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Askar Mamin, Kazakistan, Güncel
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