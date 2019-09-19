Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi açılışı - BUDAPEŞTE
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi'nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi'nin açılışına katıldı.
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