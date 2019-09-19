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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi açılışı - BUDAPEŞTE

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi'nin açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi'nin açılışına katıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi açılışı - BUDAPEŞTE

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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