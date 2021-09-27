TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ AFGANİSTAN KONULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI BAŞLADI - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Toplantı sonrasında yapacağımız ortak bildiriyle dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Mertcan ÖZTÜRK İstanbul, (DHA)

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Afganistan Konulu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde başladı. Çavuşoğlu toplanın başında yaptığı konuşmada Toplantı sonrasında yapacağımız ortak bildiriyle dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplantıda Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacak. Toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov katılıyor.

Açılış oturumunda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtardığı 44 Gün Savaşı'nın başlangıcının birinci yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek, Başta Azerbaycanlı kahramanlarımız olmak üzere vatanlarımızın savunması için can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi olarak Afganistan konusunu ilk kez ele aldıklarını belirterek şunlar kaydetti Afganistan'daki gelişmelerin küresel boyutta etkileri var. Ancak Türk dünyası Afganistan'ın komşusu olarak bu gelişmeleri daha fazla hissediyor ve hissedecek. Ayrıca Afganistan'da milyonlarca Türk soylunun yaşaması bizi derinden ilgilendiriyor. Bu toplantıyı da Afganistan'ın hepimiz için taşıdığı önem nedeniyle teklif ettim, teklifimi kabul edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tek başına bu toplantımız dahi konseyin uluslararası alanda yükselen profilinin bir göstergesi. Bugün burada Türk dünyasının birliği ve uluslararası konulardaki işbirliğimize dair bir mesaj vereceğiz.

TOPLANTI GÜNDEMİ

Çavuşoğlu, toplantının gündemine ilişkin ise, 'Bugün burada şu konuları ele alacağımızı düşünüyorum; Afganistan'da ekonomik istikrar ve insani yardım çabalarını destekleyebiliriz. Kapsayıcı bir yönetimi nasıl teşvik edebiliriz Yeni bir göç dalgasının önüne nasıl geçebiliriz Ülkede terör gruplarının tekrar kök salmasının önlemeye nasıl katkı sağlayabiliriz. Bugün ayrıca Sayın Genel Sekreterin Liderler zirvesine ilişkin raporunu da ele alacağız. Toplantı sonrasında yapacağımız ortak bildiriyle dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor şeklinde konuştu.