Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi - Aile fotoğrafı - Son Dakika

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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi - Aile fotoğrafı
7 saat önce
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülke bakanlarıyla aile fotoğrafında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:41 Kaynak: AA
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülke bakanlarıyla aile fotoğrafında bir araya geldi.
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