Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin başarılı diplomatları arasında yer alan Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti - Son Dakika