Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor - Son Dakika
BBC

Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor

12.03.2021 11:42
Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor, System.String[]

ABD'de California Valililiği, 1982'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı suikast düzenleyerek öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Lübnanlı Ermeni Hampig Sasunyan'ın tahliye edileceğini doğruladı.

ABD'de California Valililiği, 1982'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Lübnanlı Ermeni Hampig Sasunyan'ın tahliye edileceğini doğruladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayınladı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken da karardan "hayal kırıklığı" duyduğunu belirten bir mesaj paylaştı.

Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982'de konsolosluğa giderken arabasında öldürülmüştü. Suikastı 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' adlı örgüt üstlenmişti.

Arıkan'ın trafik ışıklarında bekleyen arabasını kurşun yağmuruna tutan Sasunyan aynı gün yakalanmış, diğer katil Krikor Saliba izini kaybettirmişti.

Saliba'nın aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü öne sürülmüştü.

Şimdi 58 yaşında olan Sasunyan 1984'te afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha sonra temyiz mahkemesi bu kararı bozdu.

California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nin, 39 yıldır cezaevinde olan Sasunyan'ın serbest bırakılmasının önünü açan kararını temyiz etmeyeceğini açıkladı.

2002'de 'terörü kınadığına' dair bir belge imzalayan Sasunyan 25 yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanma hakkıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu süre içinde Sasunyan'ın erken tahliye talepleri reddedildi.

Aralık 2019'da Los Angeles'ta bir mahkeme Sasunyan'ın şartlı tahliye başvurusunu kabul etti. California Valiliği Mayıs 2020'de kararı veto etti.

Ancak yakın bir zaman önce mahkeme yine aynı yönde bir karar aldı ve bu kez California Valisi Newsom'un kararı temyiz etmeyeceği açıklandı.

Valilik Sözcüsü "Vali, davadaki unsurları dikkatli bir şekilde değerlendirdi ve temyize gitmeme kararı aldı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 'hayal kırıklığı' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Twitter hesabından yayımladığı mesajda; "…cinayetten hükümlü bulunan Harry Sassounian'ın şartlı tahliyesine imkan sağlanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Bir diplomata saldırmak, sadece bir bireye yönelik ağır bir suç değildir, bizzat diplomasiye yapılan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da "ABD, diplomatlara suikast düzenleyenlerin mümkün olan en ağır cezaya çarptırılmasını, bu kişilerin şartlı ya da erken tahliyeden yararlanmaması gerektiğini savunmaktadır" ifadesine yer verildi.

'Türk milletinin vicdanı derinden yaralandı'

Türk Dişleri Bakanlığı da kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Los Angeles County Yüksek Mahkemesi şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açan bir karar almış, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıklamıştır. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

"ABD Yönetimi'nin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmeyen bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir.

"Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuna da zarar vermektedir.

"Terörist Sasunyan'ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır."

Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kemal Arıkan, Suikast, Ermeni, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR (1)

Son Dakika

Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır Mısır'dan Türkiye'nin toplantı talebine olumlu yanıt İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı
Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var         
18:01
15 yıllık kariyerini bırakıp memleketine dönen ODTÜ'lü Aslı Aksoy, kuşkonmaz ihracatçısı oldu 15 yıllık kariyerini bırakıp memleketine dönen ODTÜ'lü Aslı Aksoy, kuşkonmaz ihracatçısı oldu         
17:39
Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı         
17:35
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı         
17:04
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 18:08:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei