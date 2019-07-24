Son Dakika Haberleri: Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Erbil'de Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 17 Temmuz'da bir restoranda düzenlenen saldırı anına ait kamera görüntülerinde saldırganın yan masadan bir anda kalkarak arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.

Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez, 20 Temmuz'da güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağı açıklamasını yaptı. - ERBİL
Türkiye, Erbil, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyaz Saray'daki kritik Türkiye toplantısında neler konuşuldu? İlk açıklama geldi Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:35:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]