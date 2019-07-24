Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 saat önce
Irak'ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Irak Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
'ın Erbil
kentinde bir Türk diplomatın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Erbil'de Türkiye
'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 17 Temmuz'da bir restoranda düzenlenen saldırı anına ait kamera görüntülerinde saldırganın yan masadan bir anda kalkarak arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.
Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır
nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez, 20 Temmuz'da güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağı açıklamasını yaptı. - ERBİL
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