Türk Diplomatlar Moskova'da Bir Araya Geldi
1 saat önce
Rusya'da faaliyet gösteren Türkiye'nin Moskova, Novorossisk ve Kazan Türk Başkonsolosluk temsilcileri Moskova'da toplantı gerçekleştirdi.
Rusya
'da faaliyet gösteren Türkiye
'nin Moskova
, Novorossisk ve Kazan Türk Başkonsolosluk temsilcileri Moskova'da toplantı gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin St. Petersburg
, Kazan ve Novorossisk Başkonsolosları ile başkent Moskova'daki Büyükelçilik
binasında koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya Başkonsolosların yanı sıra konsolosluk temsilci ve çalışanları da katıldı.
Gerçekleşen toplantıda Türkiye ve Rusya arasında gelişen ve her geçen gün artan ilişkiler değerlendirilirken, Türkiye'yi temsil eden konsolosluklar arasında koordinasyon ve çalışmalar ele alındı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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