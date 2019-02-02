Son Dakika Haberleri: Türk Diplomatlar Moskova'da Bir Araya Geldi

Türk Diplomatlar Moskova'da Bir Araya Geldi

1 saat önce

Rusya'da faaliyet gösteren Türkiye'nin Moskova, Novorossisk ve Kazan Türk Başkonsolosluk temsilcileri Moskova'da toplantı gerçekleştirdi.

Türk Diplomatlar Moskova'da Bir Araya Geldi, System.String[]
Rusya'da faaliyet gösteren Türkiye'nin Moskova, Novorossisk ve Kazan Türk Başkonsolosluk temsilcileri Moskova'da toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk Başkonsolosları ile başkent Moskova'daki Büyükelçilik binasında koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya Başkonsolosların yanı sıra konsolosluk temsilci ve çalışanları da katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Türkiye ve Rusya arasında gelişen ve her geçen gün artan ilişkiler değerlendirilirken, Türkiye'yi temsil eden konsolosluklar arasında koordinasyon ve çalışmalar ele alındı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

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