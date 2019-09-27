Son Dakika Haberleri: Türk diş hekimleri Kenya'ya şifa götürdü
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Türk diş hekimleri Kenya'ya şifa götürdü

1 saat önce

ADDİS Türk diş hekimleri, Kenya'da sağlık hizmetlerine erişemeyen çoğunluğu kadın ve çocuk, 3 binden fazla kişiye diş sağlığı hizmeti götürdü.

Türk diş hekimleri Kenya'ya şifa götürdü, System.String[]

ADDİS Türk diş hekimleri, Kenya'da sağlık hizmetlerine erişemeyen çoğunluğu kadın ve çocuk, 3 binden fazla kişiye diş sağlığı hizmeti götürdü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan açıklamaya göre, TİKA ile Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) iş birliğinde Kenya'nın Lamu ve Faza adalarında çoğunluğu kadın ve çocuk, 2 bin 500 kişi diş taramasından geçirildi, 750 kişiye tedavi uygulandı.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, TİKA'nın 30 bin kişiye sadece 1 diş hekiminin düştüğü Kenya'da dezavantajlı bölgelerde uygulamaya koyduğu sağlık çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek ise sağlık kampına ilişkin, "Kenya'da uzun süredir sürdürdüğümüz Kapsayıcı ve Kaliteli Sağlık Hizmetleri Erişimine Destek Programı ile çeşitli sağlık kampları ve farkındalık projeleri yaparak Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesini buraya taşımaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kenya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, diş hekimlerinin yüzde 80'i büyük şehir merkezlerinde çalışırken kırsal alanlarda yaşayan nüfus nitelikli diş sağlığı hizmetlerinden mahrum kalıyor.

Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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