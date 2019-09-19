Son Dakika Haberleri: Türk Dişhekimleri Birliğinden kınama
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Türk Dişhekimleri Birliğinden kınama

1 saat önce

Türk Dişhekimleri Birliği, Bursa'da çalışan diş hekimi Hamdi Gören'in, hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanmasını kınadı.

Türk Dişhekimleri Birliğinden kınama, System.String[]

Türk Dişhekimleri Birliği, Bursa'da çalışan diş hekimi Hamdi Gören'in, hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanmasını kınadı.

Birlik tarafından, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi Hamdi Gören'in, hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dişinin çekilmesi için Gören tarafından lokal anestezisi yapılan M.D'nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi üzerine M.D'nin yanında taşıdığı bıçakla diş hekimi Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meslektaşımıza acil şifalar dilerken, yaşanan bu vahim olayı kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel veya psikolojik şiddet uygulanmasının önlenmesi için gereken her türlü hukuki ve idari tedbirin eksiksiz olarak alınması talebimizi ve şiddet karşısında tüm meslektaşlarımız ile sağlık çalışanlarının yanında duracağımızı bir kez daha yineliyoruz."

Türk Dişhekimleri Birliği, Bursa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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