Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika

Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı

26.11.2020 15:56
Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı, System.String[]

Türk Diyanet-Sen Vakfı Kayseri Şubesinde 21 Kasım'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mustafa Salim Nursaçan seçildi.

Türk Diyanet-Sen Vakfı Kayseri Şubesinde 21 Kasım'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mustafa Salim Nursaçan seçildi. Başkan Nursaçan, düzenlenen devir teslim töreni ile önceki dönem şube başkanı Gürhan Terlemez'den başkanlık görevini devraldı.

Düzenlenen devir teslim törenine Türk Diyanet-Sen Vakfı Kayseri Şubesi Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Terlemez, yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Salim Nursaçan ve üyeler katıldı. Görevi boyunca yanında olan üyelerine teşekkür ettiğini söyleyen Önceki Dönem Başkanı Gürhan Terlemez, "21 Kasım 2020 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulumuzla birlikte şu anki başkanımız Mustafa Salim Nursaçan hocamıza yönetim kurulunu devrettim. Şimdiye kadar yaptığımız görevlerden dolayı bizlere destek veren üyelerimize ve yönetim kurulunda olan arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür eder, yeni yönetimimize de hayırlı uğurlu olsun diyerek, arkadaşlara bugün itibariyle görevimi devrediyorum. Tekrardan yolları açık ve uğurlu olsun" dedi.

Türk Diyanet-Sen Vakfı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Salim Nursaçan ise, "Bugüne kadar Türk Diyanet Sen Vakfımızın bayrağını taşıyan Gürhan Terlemez hocamıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra aldığımız bayrağı en güzel şekilde, lekelemeden ve zirvelere ulaştırabilme noktasında elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Sadece kendi personelimiz için düşünmüyoruz. Diyanet personelimizin her birine adaleti sağlamak için mücadele içerisinde bulunacağız. Bizim buradaki tek amacımız adaleti tesis edebilmek. Adaletin olmadığı yerde iş hayatı varlığını devam ettiremez. Geçmiş yönetime teşekkür ediyorum, bayrağımızı Kayseri'de dalgalandırdılar. Biz de aldığımız yerden daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi. - KAYSERİ

Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı

Mustafa Salim, Diyanet Sen, Kayseri, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika


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