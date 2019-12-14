Türk Diyanet Vakfı'ndan İdlibli yetimlere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Türk Diyanet Vakfı'ndan İdlibli yetimlere ziyaret - Son Dakika

Türk Diyanet Vakfı'ndan İdlibli yetimlere ziyaret

6 saat önce

Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, İdlib ziyareti kapsamında yaklaşık 2 bin yetimin yaşadığı ve vakıf tarafından tüm giderlerinin karşılandığı kampları ziyaret ederek yetimler ve aileleriyle bir araya geldi.

Türk Diyanet Vakfı'ndan İdlibli yetimlere ziyaret, System.String[]

Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, İdlib ziyareti kapsamında yaklaşık 2 bin yetimin yaşadığı ve vakıf tarafından tüm giderlerinin karşılandığı kampları ziyaret ederek yetimler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan İhsan Açık başta olmak üzere Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Zeytindalı Bölgesi Genel Koordinatörü İl Müftü Yardımcısı İrfan Açık, Afrin Koordinatörü Reyhanlı İlçe Vaizi Yusuf Keser ve din görevlilerinin bulunduğu ziyarette, kampta yaşayan çocuklarla oyunlar oynayarak, çeşitli hediyeler verildi.


Türk Diyanet Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde inşa edilen 2. Abdülhamid Han İlkokulu'nun açılışı da yapıldı. Okulun açılışında TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, TDV tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgede bulunduklarını söyledi. Açık, "Anaokulundan liseye kadar çocuklara eğitim verme hususunda gayret gösteriyoruz. Bu okul, yıllar önce vardı fakat çadırdaydılar, şu anda hamdolsun 500 çocuk daha sağlıklı ve sıcak bir ortamda, okul binası içerisinde eğitim görmeye başlayacak" ifadelerini kullandı. İdlib'deki yetim ailelerinin daha iyi şartlarda barınmaları için 100 daire yapmayı planladıklarını dile getiren Açık, "Vakıf olarak başta çocuklar, engelliler ve kız çocukları olmak üzere kültürel faaliyetler çerçevesinde okul, eğitim ve her türlü yardıma varız, var olmaya çalışacağız" dedi. - HATAY

Hatay, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ATV'nin "Kimse Bilmez"i ekranlara veda ediyor!
2 çocuğun canını alan şırınga çikolatadaki ihmalin bedeli 10 kuruş İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak Yaptığı tespihlerle hayran bırakıyor! Erdoğan'ın koleksiyonunda 20 tespihi var

Son Dakika Haberleri
19:23 Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı - Son Dakika Haber
19:22 Çavuşoğlu: Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli - Son Dakika Haber
19:22 TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü - Son Dakika Haber
19:16 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
19:11 Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Son Dakika Haber
18:47 Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:27:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Diyanet Vakfı'ndan İdlibli yetimlere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]