Türk Diyanet Vakfı'ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Diyanet Vakfı'ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım - Son Dakika

Türk Diyanet Vakfı'ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım

6 saat önce

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki sivil halka yönelik devam eden bombardımandan kaçarak güvenli bölgelere gelmeye çalışan ailelere, gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.

Türk Diyanet Vakfı'ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım, System.String[]

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki sivil halka yönelik devam eden bombardımandan kaçarak güvenli bölgelere gelmeye çalışan ailelere, gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi İsmail Yiğit, vakıfça Türkiye-Suriye sınır bölgesine yakın Sarmada, Babül Hava, Dana, Afrin ve Azez'e doğru göç eden Suriyelilere gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımları ulaştırıldıklarını söyledi. Ayrıca ilk etapta 50 ailenin barınması için de çadır bölgesi oluşturduklarını belirtti. İsmail Yiğit, son bir haftada İdlib'in güneyinden kuzeyine göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 200 bini aştığını belirterek, "Rejim güçleri tarafından İdlib'in güneyine havadan ve karadan yoğun salıdırlar oluyor. Bölgelerde yaşayan aileler, saldırılar nedeniyle yaşadıkları evlerini bırakarak bu kış şartlarında zorluklar içerisinde göç ediyor. Araçlarla gelen ailelere gıda yardımı ulaştırdık, ayrıca İdlib'in kuzeyinde yer alan Harbenuş bölgesinde ailelerin zorlu kış şartlarında barınabilmesi için çadır kamp alanının kurulumunu gerçekleştirdik. Gönüllü doktorlarımızla da gelen ailelerin muayenelerini yaparak ilaç yardımı yaptık" dedi.Yiğit, ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı'nca Suriye'de gerçekleştirilen yardımlara destek olmak isteyen vatandaşların 'SURİYE' yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL tutarında bağışta bulunabileceğini, daha fazlasının ise 'bagis.tdv.org' adresinden veya TDV banka hesap numaraları aracılığıyla yapılabileceklerini söyledi.


Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:51 Kaynak: DHA
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