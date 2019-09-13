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Türk Diyanet Vakfından aşure ikramı

2 saat önce

Türk Diyanet Vakfından aşure ikramıANKARA - Türk Diyanet VakfıMuharrem ayı dolasıyla Kocatepe Cami'inde aşure dağıttı.

Türk Diyanet Vakfından aşure ikramı

ANKARA - Türk Diyanet VakfıMuharrem ayı dolasıyla Kocatepe Cami'inde aşure dağıttı.

TDV tarafından, Kocatepe Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte cuma namazının ardından, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Bugünün önemi muharrem ayının aşure dağıtılır. Aşure birliğin beraberliğin paylaşmanın hayata yeniden başlamanın bir sembolüdür. Toplumumuz bir berekete dönüşmüştür. Vakfımızda yıllardır bu geleneği sürdürüyor" diye konuştu.

Türk Diyanet Vakfından aşure ikramı

Kocatepe, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
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