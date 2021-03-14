Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubesinden "Güldür Güldür" programına tepki - Son Dakika

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubesinden "Güldür Güldür" programına tepki

14.03.2021 15:38
Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubesinden

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, bir televizyon kanalında yayınlanan "Güldür Güldür" adlı programda sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlileri ve dindarların alaya alındığını söyledi, duruma tepki gösterdi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, bir televizyon kanalında yayınlanan "Güldür Güldür" adlı programda sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlileri ve dindarların alaya alındığını söyledi, duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, "Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum. İslam dinine karşı her türlü hadsizlik, aşağılık ve edepsizliği başta sayın RTÜK Başkanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar görür ve gereğini yapar diye bekliyoruz. Soytarının birine imam kostümü giydirilmiş şaklabanlık yapıyor. İmamlık gibi kutsal bir değerimizle dalga geçildiği apaçık görülüyor. Bu kişilerin ne yapmaya çalıştıkları Türk milleti tarafından çok iyi görülüyor. Dini, milli ve ahlaki değerlerimizle adeta dalga geçen bu zihniyete, programlarının izlenmemesiyle beraber tepki gösterileceğine inanıyorum. Bu asil millet Hz. Peygamberimizin mesleği olan imama ve imamlığa sahip çıkacaktır. 'Güldür Güldür Show' programında sözde sanatçının birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçiliyor. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak RTÜK'ü göreve davet ediyoruz. Bir imamın namaz kıldırma esnası haricinde, sarık cüppe giyip dolaşması dahi kanunen yasak. Tüm camia olarak, güya, birkaç kişiyi güldürme adına, bu tür soytarılık gösterileri yapanları, buna göz yuman TV kanallarını şiddetle uyarıyor ve kınıyorum. Kanal yetkililerinden bu sözde zavallı programı kaldırmalarını bekliyoruz. Müslüman milletimizin gözünün içine baka baka değerlerimiz ayaklar altına alınıyor adına da show denilerek kahkaha attırılıyor. Müslüman bir ülkede Müslümanlar için Peygamber mesleğinin varisi konumundaki din görevlisinin camide Cemaate namaz kıldırırken giydiği elbiseyi TV'de show malzemesi yaparak Türk milletinin dini değerlerini ve dini inançlarını bazı alçak herifler alaya alıyor. RTÜK ise her zamanki gibi uyuyor. RTÜK'ü dini değerlerimize yapılan hakaret karşısında göreve davet ediyoruz" dedi.

"Bu konuyu kimse alaya alamaz, aşağılayamaz, dalga geçemez" diyen Şanlı, şöyle devam etti:

"Dinimiz asla sahipsiz değildir. Dini değerlerimize düşman olanların da karşısındayız. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki bir Müslüman olarak her platformda içimizi acıtan şeylerle karşılaşıyoruz. Bu kendini bilmez şaklabanlar, buna nasıl cüret edebiliyorlar. Günümüzde bizim kutsal değerlerimize o kadar çok saldırılıyor ki maalesef bizler de Müslümanlar olarak adeta artık bunları kanıksadığımız için midir nedir bilemiyorum ama neticede sesimiz de çıkmıyor. Bizler sessiz kaldıkça da bu soytarılar bizim kutsallarımızı ayaklar altına almaktan zerre kadar çekinmiyorlar.

RTÜK yetkilileri Türk milletine karşı görevlerini yerine getirmek istiyorlarsa, 82 milyonun razı olduğu, genel kabul olan programlara onay vermelidir. Vazifeleri de zaten budur. Herkes yaptığı hatanın incinen gönüllerin cezasını bulmalıdır. Rahatsız olan Müslüman Türk milleti, görevini yapmayan RTÜK'ten ve ahlaksız TV'den, ayrıca onları denetleyenlerden de edepsizlere karşı göreve davet ediyoruz.

Edepsizlik sanat olamaz. Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan kim varsa kınıyoruz." - BURSA

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubesinden Güldür Güldür programına tepki

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Müslüman, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubesinden 'Güldür Güldür' programına tepki - Son Dakika


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