Türk Diyanet Vakıf-Sen'den ABD'ye tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Diyanet Vakıf-Sen'den ABD'ye tepki - Son Dakika

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den ABD'ye tepki

6 saat önce

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde "Yüzyılın Planı" adıyla açıklanan "Ortadoğu Barış Planı" ile ilgili açıklama yayımladı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den ABD'ye tepki, System.String[]

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde "Yüzyılın Planı" adıyla açıklanan "Ortadoğu Barış Planı" ile ilgili açıklama yayımladı.


ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte sözde "Yüzyılın Planı" adını verdiği "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı. Açıklanan plana tepki olarak açıklama yayımlayan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "Aslında açıklanan barış planı değil, Müslümanı yok etme, kan, savaş, ölüm ve vahşet planıdır. Filistinlileri sürgün planıdır. Yıllardır masum insanları planlı bir şekilde vahşice katlettikleri gibi yeni katliamların planıdır. Kudüs'te Müslümana yer olmamasının planıdır. Terör devleti olan İsrail'in bölgede tek güç hale getirilmesi planıdır. ABD ve İsrail emperyalizminin dünya ülkelerine bir dayatma planıdır" ifadelerini kullandı.


Planı açıklayanların, atalarından kendilerine kara miras olarak kalan yüzyılın şeytanlaşmış canikleri olduğunu belirten Ünal, şunları aktardı:


"Bu sözde planı açıklayanların, atalarından kendilerine kara bir miras olarak kalan yüzyılın şeytanlaşmış canilikleridir. Ortaçağdan kalma anlayışla Müslüman kanının içme ve işgal planıdır. Bu hain kanlı plana karşı, Müslüman nüfusun çok olduğu ülkelerin yöneticilerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti'nin gösterdiği hassasiyetin yarısı kadar tepki göstermelerini bekliyoruz. Bu şeytani planı hazırlayanları tarih affetmeyeceği gibi, buna sessiz kalan ve destekleyenleri de asla ve asla affetmeyecektir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Diyanet Vakıf Sen, Nuri Ünal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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