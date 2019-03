Türk Diyanet Vakıf Sen'den Basın Açıklaması

Diyanet işleri Başkanlığının 95. kuruluş vesilesi ile Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şube Başkanı İsmail Gülli basın açıklaması yaptı.

Diyanet çalışanlarının, önünde engel olan güvensiz mülakat sisteminin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gülli, " Kurum dışı üst düzey atama ve nakiller çalışanların kendi kurumlarına ve amirlerine güveni yok etmektedir. Bu uygulamalardan vaz geçilmelidir. İşin ehline verilmesi ötelenmeden tesis edilmelidir. Çalışanları ayırmadan, sendikasına ve görüşüne bakılmadan, hak edenin, hak ettiği yere kendi hakkıyla gelebileceği bir sistemin oluşturulması elzemdir. Çalışanlar, kurum amirlerinden emin olabilmelidir. Kurum aidiyetinin oluşturulması ve pekiştirilmesi öncelikli yapılması gereken iştir. Bu da severek, sevdirerek, sayarak, değer vererek, yol göstererek, bir görerek ve adaletle sağlanabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, hiç kimse tarafından günlük, politik ve güncel hırslara feda edilmemelidir. Kısır tartışma alanlarına çekilmemelidir. Milletçe bütünlüğü zedeleyici söz, tavır ve davranışlarda bulunulmamalıdır. Özellikle de her düzeydeki yöneticiler ve bütün çalışanlar, Diyanet hizmet kolundaki sendikacılar buna hassasiyetle dikkat etmek zorundadırlar." dedi.



Türk Diyanet Vakıf-Sen'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün çalışanlarını aynı gördüğünü belirten Gülli, "Kurum-çalışan, kurum-sendika, sendika-sendika ve kurum-diğer kurumlar arasındaki ilişkilerin Diyanet çalışanlarına yaraşır bir düzeye gelmesi için üzerine düşeni yapmaktadır ve yapacaktır. Türk Diyanet Vakıf-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın o ulvi görevine ve yapısına zarar vermeden sendikal çalışmalar yürütmektedir. Doğrunun yanında, yanlışın karşısındadır. İlkeli, kararlı ve ahlaklı bir hak arama mücadelesi vermektedir. Yanlışlıkları da bize yakışan üslupla söylemeye devam edecektir. Çalışanlarımızın problemlerinin çözüme kavuşması için Sendikamız her alanda üzerine düşeni yapmaktadır. 95. yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın bütün çalışanlarının birbirine güveninin sağlandığı, her alanda örnek bir kurum haline gelmesini temenni ediyoruz. 95 yıl önce bu özel ve güzide kurumu kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk Diyanet İşleri Başkanımız merhum Mehmet Rifat Börekçi, ahirete irtihal etmiş bütün Diyanet personelini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Yüce Allah mekanlarını cennet eylesin. Emekli olanlara sağlık ve huzur diliyoruz. Şu anda yurtiçi ve yurt dışında büyük bir fedakarlıkla görev yapan bütün çalışanlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Milletimizin göz bebeği olan Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın 95. kuruluş yılını kutluyor, sonsuza dek hayırlı hizmetlerde öncü olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

