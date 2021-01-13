Türk Diyanet Vakıf-Sen'den din görevlilerinin öncelikli aşılanması gerekenler listesine alınması talebi - Son Dakika

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama listesine din görevlilerinin öncelikli alınması talebinde bulundu.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgın süresince din görevlilerinin büyük özveri ve gayretle vazifelerini yerine getirdiğini, Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon ve izolasyon ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezinin (İSDEM) çalışmalarında yer aldığını ifade etti.

Cami, mescit gibi kalabalık ortamlarda bulunduklarına işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Bu nedenlerle aşılama programına öncelikli davet edilen meslekler arasında olmamız gerekiyor. Bu hem bizler hem de toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır. Sonuçta camiye gelen insanlarla sürekli bir arada olmak durumunda kalıyoruz. Aşılanmamız hem kendi sağlığımız açısından hem de namaz kılmaya gelen insanların sağlığı açısından önemli. Kapalı mekanlar olan camilerimizde 5 vakit bulunmak zorundayız. Bizlerin sağlığının korunması demek toplumumuzun da sağlığının korunması anlamına geliyor."

Nuri Ünal, Türk Diyanet-Sen olarak Sağlık Bakanlığına din görevlilerinin, sağlık çalışanları gibi öncelikli aşılanacaklar listesine alınması için dilekçe gönderdiklerini bildirdi.