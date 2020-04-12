Türk Diyanet Vakıf-Sen'den RTÜK'e başvuru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Diyanet Vakıf-Sen'den RTÜK'e başvuru - Son Dakika

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den RTÜK'e başvuru

7 saat önce

Türk Diyanet Vakıf-Sen, Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yazılı başvuruda bulunarak, televizyon yayınlarının milli ve manevi değerlere uygun olmasını istedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den RTÜK'e başvuru, System.String[]

Türk Diyanet Vakıf-Sen, Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yazılı başvuruda bulunarak, televizyon yayınlarının milli ve manevi değerlere uygun olmasını istedi.

Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınının yayılmaması için devletin çeşitli tedbirler aldığını hatırlatan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "Bu tedbirler kapsamında eğitim öğretime ara verildi, zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması gerektiği belirtildi. Alınan bütün bu tedbirler, halk sağlığının korunmasına yönelik ve toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendirmektedir. Yediden yetmişe vatandaşlarımız evlerde kalmaktadırlar. Bazı televizyon kanallarında, felaket tellallığı ve karamsar hava üretimi yapılmakta, herkes bunu izlemektedirler" dedi.

Daha da tehlikeli olanının genç yaşlı herkesin sosyal medyada çokça zaman geçirmesi olduğunu belirten Ünal, "İnsanların sabahtan akşama kadar televizyon karşısında dizilerin ve neye hizmet ettiği belli olmayan programların esiri olmalarıdır. Bu süreçte özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etkisi olan dizi, yarışma, program ve benzeri gibi yayınların dikkatle denetlenmesi önemlidir. Şiddet unsuru içeren, güzel Türkçemizi bozup argo konuşmayı öne çıkaran, milletimizin en önemli yapı taşı olan ailenin kutsallığını yok eden, ahlak dışı ilişkileri özendiren, çalışmayı değil kolay yoldan şöhret ve zengin olmayı anlatan, mafya tipi oluşumları özendiren ve her şeyi mubah gören bir zihniyet oluşturan programların yayınlanmaması sağlanmalıdır. Milli, manevi, insani ve ahlaki değerlerimizin zedelenmesine ve yok edilmesine sebep olabilecek televizyon yayınlarının, gelecek nesillerin sağlam bir şekilde yetişmesine olumsuz etki etmemesi için dünden daha da titizlikle takibi gerektiğini düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.

RTÜK Kanunu'nda "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü bulunduğunu hatırlatan Ünal, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Özellikle herkesin evde kaldığı ve televizyon izlemenin en üst düzeye çıktığı bu günler fırsata çevrilmelidir. Bu itibarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve toplumun bilgi, ahlak, üretme ve başarılı olmaya yönlendirici programların yapımı sağlanmalıdır. Milli birliğimizi kuvvetlendirici, sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve zor zamanlarda bütünleşmenin kuvvetlendirilmesini özendirici yayınlar yapılmasının teşviki, umutsuzluğu, kargaşayı, milli-manevi değerlerimizi aşağılayıcı ve yok edici programların önlenmesi için RTÜK Başkanlığına yazılı başvuruda bulunduk."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Türk Diyanet Vakıf Sen, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı         
22:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar         
22:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum         
21:39
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti         
21:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi         
21:17
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek         
21:09
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi         
20:46
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir         
20:42
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi         
19:36
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü         
19:09
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi         
19:07
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi         
18:54
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü         
18:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı         
18:27
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi         
18:22
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı         
18:00
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu         
15:51
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı         
15:51
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 22:22:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Diyanet Vakıf-Sen'den RTÜK'e başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]