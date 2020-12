Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal'dan Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yayımladığı mesajında, "Bu özel ve anlamlı günde birlikte yaşamamıza engel olmadığının vurgusu ortaya konulmalıdır. Sadece bir güne mahsus olarak değil, her an duyarlı olunmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın, hayatlarını en kolay ve engelsiz bir şekilde idame ettireceği ortamlar oluşturulmalıdır. Sadece engelli vatandaşlarımız değil, onların ailelerinin de karşılaştıkları engeller ortadan kaldırılmalıdır. Yöneticilerimizin, engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin her alanda karşılaştıkları problemleri gidermek veya en aza indirmek gibi bir görevi olduğunu unutmamak gerekir. Tabii ki, bütün vatandaşlarımızın da bu sorumluluk içerisinde olması, birlikte yaşamamızın bir sonucudur. Bu özel gün vesilesiyle, önemli bir konuyu da dile getirmek istiyorum. O da engelli vatandaşlarımıza kısıtlı imkanlarla ve zor şartlarda din hizmeti sunan, Kur'an öğreten, onlara kol kanat geren, büyük bir sabır ve özveriyle, vefakarca hizmet eden Fahri/Geçici Kur'an Kursu Öğreticilerimizin kadro taleplerinin yerine getirilmesidir. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, bütün Fahri/Geçici Kur'an Kursu Öğreticileri, Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar olmak üzere, özellikle sayıları çok az olan engelli vatandaşlarımıza hocalık yapan Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerimizin kadro taleplerinin takipçisi olacağız. Bu duygularla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine Yüce Allah'tan huzur, sağlık ve esenlik dolu yıllar diliyorum. Tasada ve kıvançta bir, beraber ve birlikte yaşamamıza hiçbir engel yoktur" dedi. - ANKARA