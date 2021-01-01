Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal'dan Ayasofya açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması hepimiz için gurur vesilesidir." ifadesini kullandı.

Ünal, yazılı açıklamasında, bir gazetenin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki gösterdi.

Bu olayın fikir bağımsızlığıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Ünal, "Fikir özgürlüğü demek manevi değerlerimize hakaret etmek olamaz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması hepimiz için gurur vesilesidir. Gerek ülkemiz için gerek ise İslam dünyası için büyük bir şereftir, onurdur." değerlendirmesini yaptı.

Ünal, yayın kuruluşu tarafından yapılan habere tepkinin her mecrada gösterilmesi gerektiğini vurguladı.